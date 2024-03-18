Меню
Все ОК 2024, 1 сезон

Vse OK 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 марта 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Все ОК»

В 1-м сезоне сериала «Все ОК» главным героем истории является петербургский гид Илья, который работает в музее. Он всю жизнь был интровертом, который привык к жизни убежденного холостяка. Илья никогда не откровенничает с посторонними, предпочитая даже самые серьезные темы сводить к шуткам и остротам. Однако после смерти матери Илья становится опекуном двух своих младших сестренок. Теперь главный герой вынужден установить контакт с окружающим миром, снова столкнуться с детскими психологическими обидами и наконец стать взрослым ответственным мужчиной. А еще в жизни Ильи наконец появится любовь...

6.4 IMDb
