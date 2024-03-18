Только этот фильм из франшизы «Чужого» фанаты готовы пересматривать каждый год: а ведь во время премьеры его растоптали

В Прованс ехать не пришлось, дворцы и шато нашли в России: где снимали сериал «Виноделы»

В этих 3 фэнтези-сериалах нет ни одного слабого сезона: удивительно, но все они созданы Netflix

8,2 млн просмотров за неделю: новый сериал стал №1 в топе Netflix — вытеснил из лидеров хит с Джудом Лоу и даже «Дом Гиннеса»

По «Игре престолов» выходит еще один спин-офф: и в нем засветится жуткий Таргариен — раньше видели лишь мельком

От концовки «Бар “Один звонок”» у зрителей глаза на мокром месте: но шансы на 2 сезон еще есть — Ярмольник намекнул парой слов

Психи, водка, веселящий газ: индийцам показали лучшие моменты комедий Гайдая — до упаду хохотали, но сюжет не угадали

Фея-крестная из «Шрэка 2» даже не в тройке: топ-25 злодеев мультфильмов DreamWorks всех времен — от лучших к худшим

Второго «Невского» снять не вышло: новый сериал про ментов и мошенников НТВ закрыл после 10 серий

Лысая башка, от горшка два вершка: Серебряный серфер в новой «Фантастической четверке» сперва выглядела так, что Шторм бы явно не влюбился