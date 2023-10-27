Не нужно солить воду в макаронах: шеф-повара в Италии за такое отбивают руки (только испортите любимую «Макфу»!)

Даже старые одеяла вновь пахнут свежестью: 6 простых хитростей помогают освежить их от пыли без стирки

Кладу в холодильник губку для посуды — и радости нет предела: эффект заметен уже на следующее утро

«Гравити Фолз» закончился, но Disney подготовили сюрприз: вместо Мейбл и Диппера с монстрами будут бороться два друга

В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»

«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием

Жителям СССР Монро показали уже после «похорон»: 44 млн человек ломились в кинотеатры 2 года

«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет

«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ

«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем