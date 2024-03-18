Menu
Vse OK 2024, season 1

Vse OK 16+
Title Сезон 1
Season premiere 20 March 2024
Production year 2024
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"Vse OK" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Все ОК» главным героем истории является петербургский гид Илья, который работает в музее. Он всю жизнь был интровертом, который привык к жизни убежденного холостяка. Илья никогда не откровенничает с посторонними, предпочитая даже самые серьезные темы сводить к шуткам и остротам. Однако после смерти матери Илья становится опекуном двух своих младших сестренок. Теперь главный герой вынужден установить контакт с окружающим миром, снова столкнуться с детскими психологическими обидами и наконец стать взрослым ответственным мужчиной. А еще в жизни Ильи наконец появится любовь...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.4 IMDb
Vse OK List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
20 March 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 March 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 March 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
27 March 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
27 March 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 April 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
3 April 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
10 April 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
10 April 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
17 April 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
17 April 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
24 April 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
24 April 2024
