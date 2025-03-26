Меню
Александр I 2025, 1 сезон

Aleksandr I 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Александр I»

В 1 сезоне сериала «Александр I» цесаревича Александра обучал европейский педагог Лагарп, благодаря которому у будущего российского императора сформировались либеральные политические взгляды. Он мечтал о республике в стране. Но юного наследника подстерегало разочарование в отце и императоре Павле Первом, а также его методах правления. В результате заговора правитель погибает, и Александр, которого терзает чувство вины за гибель отца, занимает его место, чтобы оказать сопротивление козням аристократов и властолюбивой матери. Также Александр понимает, что над Россией нависла серьезная опасность: война с Наполеоном.

0.0
6.7 IMDb
Сезон 1
Серия 1
26 марта 2025
Серия 2
26 марта 2025
Серия 3
27 марта 2025
Серия 4
27 марта 2025
Серия 5
2 апреля 2025
Серия 6
2 апреля 2025
Серия 7
3 апреля 2025
Серия 8
3 апреля 2025
Серия 9
9 апреля 2025
Серия 10
9 апреля 2025
Серия 11
10 апреля 2025
Серия 12
10 апреля 2025
