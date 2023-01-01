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Киноафиша Сериалы Амура Сезоны Сезон 1

Amura
Название Сезон 1
Количество серий 7
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Амура»

В 1-м сезоне сериала «Амура» сестры-близнецы Аня и Надя Вдовины выросли в детском доме, и решительная Аня привыкла всегда оберегать свою сестру от любых опасностей. Однако пути девушек разошлись: Анна стала профессиональным бойцом ММА, а Надя, устав от опеки сестры, сбежала в Японию в поисках собственного пути и свободы. Спустя годы разлуки Ане приходит тревожное сообщение от сестры, в котором она просит о помощи. Девушка пытается получить хоть какую-то информацию, но все усилия тщетны. Тогда Анна решает отправиться в Японию, где ей придется вступить в неравный поединок с якудза, которая продала ее сестру в сексуальное рабство.

Список серий сериала Амура График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
График выхода всех сериалов
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