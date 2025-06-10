Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Амура
Новости
Новости о сериале «Амура»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Новости о сериале «Амура»
Вся информация о сериале
На адреналине: 8 мощных российских экшен-сериалов
Лучшие образцы жанра за последние пять лет.
Написать
10 июня 2025 10:47
Двойная игра: 10 крутых фильмов и сериалов о близнецах
От сестер Олсен до брутальных гангстеров в исполнении Тома Харди.
Написать
26 января 2025 16:43
Алена Михайлова бросает вызов якудза в трейлере сериала «Амура»
Съемки проходили в России и Азии.
Написать
5 сентября 2024 14:34
Алена Михайлова спасает свою сестру в тизерах сериала «Амура»
Масштабный драматический боевик, основное действие которого разворачивается в Японии.
Написать
27 июня 2024 15:35
Стартовали съемки экшн-драмы «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым
Сериал о бойце ММА, вступившей в противостояние с японской мафией.
Написать
23 октября 2023 17:23
Венди и ксеноморфы объединились: чем закончился 1 сезон «Чужой: Земля» и что будет во 2-м? Осторожно, тут много спойлеров
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667