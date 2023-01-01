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Киноафиша Сериалы Взрослые Сезоны Сезон 1

Vzroslye
Название Сезон 1
Количество серий 12
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Взрослые»

В 1-м сезоне сериала «Взрослые» главными героинями этой истории становятся Лиза, Соня и Яна, которые в свои 25 лет никак не могут по-настоящему почувствовать себя взрослыми и определиться, чего же они хотят от жизни. Раньше в 25 лет людей считали уже взрослыми и состоявшимися. Как правило, к этому возрасту уже полагалось обзаводиться семьей и детьми. Однако в наши дни молодость продлилась, а современное поколение гораздо более инфантильно в вопросах, касающихся своего будущего. Главные героини в свои 25 лет так и не определились с выбором пути, по которому пойдут в жизни. Они знают точно только одно: что хотят быть счастливыми, несмотря ни на что.

Список серий сериала Взрослые График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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