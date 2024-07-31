Меню
Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская живут не по правилам в трейлере сериала «Взрослые»
Премьера состоялась на фестивале «Пилот», где проект удостоился Специального приза жюри.
Написать
31 июля 2024 20:59
Объявлены победители фестиваля сериалов «Пилот» 2024
Главные призы получили «Любопытная Варвара» и «Убойный отпуск».
Написать
24 июня 2024 09:56
Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская сыграют в сериале «Взрослые»
Драмеди Екатерины Тодоровской о неопределившихся по жизни подругах.
Написать
23 октября 2023 18:43
