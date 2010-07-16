В 1-м сезоне шоу «Мужчина, женщина, природа» четыре американские супружеские пары отправляются в суровые условия, чтобы заслужить статус чемпионов по выживанию. При этом Митчел Лангон работает инструктором, и это путешествие для него не является чем-то необычным. Его избранница Джоанна тоже владеет некоторыми навыками. Супружеская чета Стивенс, по всей видимости, тоже во всеоружии: Мэтт — военнослужащий, Эли — профессионально занимается бодибилдингом. Макс и Линн из Сиэтла работают в офисе, поэтому с подобными испытаниями они столкнутся впервые. Впрочем, у четвёртой пары, Джастина и Дженни Куков, тоже нет опыта выживания.