Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Man, Woman, Wild (2010), season 1

Man, Woman, Wild season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Man, Woman, Wild Seasons Season 1
Man, Woman, Wild 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 July 2010
Production year 2010
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Man, Woman, Wild" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Мужчина, женщина, природа» четыре американские супружеские пары отправляются в суровые условия, чтобы заслужить статус чемпионов по выживанию. При этом Митчел Лангон работает инструктором, и это путешествие для него не является чем-то необычным. Его избранница Джоанна тоже владеет некоторыми навыками. Супружеская чета Стивенс, по всей видимости, тоже во всеоружии: Мэтт — военнослужащий, Эли — профессионально занимается бодибилдингом. Макс и Линн из Сиэтла работают в офисе, поэтому с подобными испытаниями они столкнутся впервые. Впрочем, у четвёртой пары, Джастина и Дженни Куков, тоже нет опыта выживания. 

TV Show rating

6.5
Rate 13 votes
6.7 IMDb

"Man, Woman, Wild" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Amazon
Season 1 Episode 1
16 July 2010
Botswana
Season 1 Episode 2
23 July 2010
Lousiana
Season 1 Episode 3
30 July 2010
Tasmania
Season 1 Episode 4
13 August 2010
Mexico
Season 1 Episode 5
20 August 2010
Utah
Season 1 Episode 6
27 August 2010
Aitutaki
Season 1 Episode 7
3 September 2010
Alaska
Season 1 Episode 8
10 September 2010
Tennessee
Season 1 Episode 9
17 September 2010
Dominica
Season 1 Episode 10
24 September 2010
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more