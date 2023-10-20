Yaratılan 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Созданный»
В 1-м сезоне сериала «Созданный» молодого человека по имени Зия небеса не обделили талантом. Он сразу нашел свое призвание врача, понимая, что хочет не просто лечить людей, но и совершить революцию в медицинской сфере. Когда его коллеги расписываются в собственном бессилии, Зия берется за самый тяжелый случай. Есть еще один человек, который действует так же. Именно его и встретил главный герой, когда принял решение покинуть Бурсу и отправиться в Стамбул. Бывший коллега главного героя выразил желание отправиться вместе с ним. Объединившись, герои решаются на удивительный эксперимент, который откроет миру науки новые горизонты.
Актеры 1 сезона
Эркан Колчак Кёстендил
Танер Олмез
Engin Benli
Сифанур Гюль
Бюлент Шакрак
Сехер Деврим Якут
Список серий 1-го сезона сериала «Созданный»График выхода всех сериалов
Исцели его Onu İyileştir
Сезон 1 Серия 1
Голоса в моей голове Kafamdaki Sesler
Сезон 1 Серия 2
Кровь должна течь горячей Kan Sıcak Akmalı
Сезон 1 Серия 3
Из мертвых родится душа Bir Can Doğacak Ölüden
Сезон 1 Серия 4
Апокалипсис Kıyam
Сезон 1 Серия 5
Кто я? Kimim Ben?
Сезон 1 Серия 6
Меня звали Ихсан Adım İhsan'dı Benim
Сезон 1 Серия 7
Мое дело с человеком окончено İnsanla Davam Bitti
Сезон 1 Серия 8
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