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Постер к 1-му сезону сериала Созданный
Киноафиша Сериалы Созданный Сезоны Сезон 1

Yaratılan 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Созданный»

В 1-м сезоне сериала «Созданный» молодого человека по имени Зия небеса не обделили талантом. Он сразу нашел свое призвание врача, понимая, что хочет не просто лечить людей, но и совершить революцию в медицинской сфере. Когда его коллеги расписываются в собственном бессилии, Зия берется за самый тяжелый случай. Есть еще один человек, который действует так же. Именно его и встретил главный герой, когда принял решение покинуть Бурсу и отправиться в Стамбул. Бывший коллега главного героя выразил желание отправиться вместе с ним. Объединившись, герои решаются на удивительный эксперимент, который откроет миру науки новые горизонты.

Список серий 1-го сезона сериала «Созданный» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Исцели его Onu İyileştir
Сезон 1 Серия 1
20 октября 2023
Голоса в моей голове Kafamdaki Sesler
Сезон 1 Серия 2
20 октября 2023
Кровь должна течь горячей Kan Sıcak Akmalı
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2023
Из мертвых родится душа Bir Can Doğacak Ölüden
Сезон 1 Серия 4
20 октября 2023
Апокалипсис Kıyam
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2023
Кто я? Kimim Ben?
Сезон 1 Серия 6
20 октября 2023
Меня звали Ихсан Adım İhsan'dı Benim
Сезон 1 Серия 7
20 октября 2023
Мое дело с человеком окончено İnsanla Davam Bitti
Сезон 1 Серия 8
20 октября 2023
График выхода всех сериалов
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