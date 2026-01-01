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Актеры сериала «Созданный»

Актеры сериала «Созданный» Вся информация о сериале
Эркан Колчак Кёстендил
Эркан Колчак Кёстендил Erkan Kolçak Köstendil
Танер Олмез
Танер Олмез Taner Ölmez
Ziya
Engin Benli
Сифанур Гюль Sifanur Gül
Бюлент Шакрак Bülent Sakrak
Сехер Деврим Якут Devrim Yakut
Дурул Базан Durul Bazan
Шехсувар Акташ Sehsuvar Aktas
Шеннур Ногайлар Şennur Nogaylar
Илкай Эрен Ilkay Eren
Умму Путгул Ümmü Putgül
Маджит Копер
Маджит Копер Macit Koper
Танер Олмез
Танер Олмез Taner Ölmez
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