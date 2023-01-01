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Киноафиша Сериалы Молот ведьм Сезоны Сезон 1

Molot vedm
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Молот ведьм»

В 1 сезоне сериала «Молот ведьм» события разворачиваются в живописном городке под названием Калязин, где живет молодой человек по имени Леша Попов. Его малая родина ничем не выделялась бы среди сотен других городков в стране, если бы не секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды оттуда сбегает Хозяйка стихий, ведьма, чья сила может привести к большим бедствиям, если пустить ее в ход. Леша героически решает оказать сопротивление ведьме и спасти своих земляков. Вместе с ним в схватку вступают кузнец Никита и программист Илья. Троица современных богатырей настроена решительно.

Список серий сериала Молот ведьм График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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