Отзывы о сериале «Молот ведьм»

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Молот ведьм
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Саша Быстряков
9 ноября 2024, 15:28
Молот ведьм - это один из тех сериалов, которые по любому стоит взять во внимание. Открыл его для себя в ОККО. Над сюжетом работал знаменитый писатель-фантаст Олег Дивов, а сама история разворачивается в обычном русском городе, где наметилось эпическое противостояние добра и зла. Тут меня зацепило то, как авторы объединили в одном сериале русский фольклор, экшн и увлекательную детективную историю. Чудища из сказок, всякие призраки и лешие прекрасно уживаются в этой истории с технологиями и наукой. В сюжете есть динамика и напряжение, да и с юмором тоже все в порядке. Ну а парочка в лице Алеши и Ильи – это позитив, ирония и подколки без конца. Сериал однозначно рекомендую к просмотру!
9 ноября 2024, 15:28
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