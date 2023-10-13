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Постер к 1-му сезону сериала Однажды в Абхазии
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Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Однажды в Абхазии Сезоны Сезон 1

Odnazhdy v Abhazii 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667 18+
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Однажды в Абхазии»

По сюжету Теймураз — сотрудник МЧС Абхазии. После гибели старшего брата в наследство он получил его долги, поэтому уже давно живет со своими родителями, женой и двумя детьми в доме у тещи. Но беда не приходит одна. Местное правительство собирается завезти радиоактивные отходы на хранение в шахту, в которой трагически погиб дедушка Теймураза и где до сих пор покоится его тело. Несколько попыток достучаться до власти и остановить приближающуюся катастрофу не приводят к успеху. Чтобы добиться справедливости, Теймураз решает выдвинуть свою кандидатуру на пост президента республики.
 

Список серий 1-го сезона сериала «Однажды в Абхазии» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2023
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2023
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
20 октября 2023
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
27 октября 2023
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
3 ноября 2023
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
10 ноября 2023
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 2023
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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