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Постер к 1-му сезону сериала Дама под вуалью
Киноафиша Сериалы Дама под вуалью Сезоны Сезон 1

La Dama Velata 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дама под вуалью»

В 1-м сезоне сериала «Дама под вуалью» граф Гранди лишается последней надежды на продолжение своего рода. Его супруга погибает во время схваток, оставив ему лишь дочь Клару. В ярости мужчина отказывается от своего ребенка и отдает девочку на воспитание в деревенскую семью. Однако граф не знает всей правды. На самом деле в ту злополучную ночь родились двойняшки, у Клары есть брат – Маттео. Но второго младенца после родов спрятала в той же деревне ревнивая дальняя родственница, желающая, чтобы графский титул перешел к ее сыну. Брат и сестра растут бок о бок, даже не подозревая, что они родственники.

Список серий 1-го сезона сериала «Дама под вуалью» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сломанные корни Le radici spezzate
Сезон 1 Серия 1
17 марта 2015
В отцовском доме Nella casa paterna
Сезон 1 Серия 2
17 марта 2015
Несчастная жена Una moglie Infelice
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2015
Преданное доверие Fiducia tradita
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2015
Аврора Aurora
Сезон 1 Серия 5
26 марта 2015
Паутина паука La tela del ragno
Сезон 1 Серия 6
26 марта 2015
Новое начало Un nuovo inizio
Сезон 1 Серия 7
2 апреля 2015
Ужасные подозрения Atroci sospetti
Сезон 1 Серия 8
2 апреля 2015
Семя безумия Il seme della follia
Сезон 1 Серия 9
9 апреля 2015
Прощальное письмо Lettera d'addio
Сезон 1 Серия 10
9 апреля 2015
Черная дама La dama nera
Сезон 1 Серия 11
16 апреля 2015
Истины раскрыты Verità svelate
Сезон 1 Серия 12
16 апреля 2015
График выхода всех сериалов
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