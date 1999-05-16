Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегазавр" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Жанна Д’Арк
Киноафиша Сериалы Жанна Д’Арк Сезоны Сезон 1

Joan of Arc
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 мая 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жанна Д’Арк»

В 1-м сезоне сериала «Жанна д’Арк» с юных лет крестьянская дочь Жанна видела только битвы и кровопролитие, а в 12-летнем возрасте Жанна в первый раз увидела свет Божий. Совсем маленькой она осознала, что Господь возложил на нее важную миссию. Жанна уверена, что именно ей предстоит спасти Францию, объединив страну благодаря одному правителю, Карлу. Он должен объединить Францию и Бургундию и прогнать британцев. Отважная девушка покидает свою деревню и едет к дофину. Тот скептически относится к словам Жанны, однако решает использовать ее в своих целях, представив людям в качестве Лотарингской девы.

Список серий 1-го сезона сериала «Жанна Д’Арк» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Part 1
Сезон 1 Серия 1
16 мая 1999
Часть 2 Part 2
Сезон 1 Серия 2
18 мая 1999
График выхода всех сериалов
Related video
Не для детских глаз: в этом советском мультфильме не все заметили голую женщину
Почему Королева решилась на развод: причину поймут только русские женщины
Ради детей: тяжелобольной Николаев наплевал на труды врачей
Послание советских граждан 50 лет хранили в секрете: от него мурашки по коже
Поймут мужчины, которые были в браке: Проклова рассекретила главное желание Абдулова
Дело не в таланте: Александра Захарова призналась, как получала роли
Костомаров распродает вещи ради протезов: помощи ждать больше не приходится
После всех манипуляций: как выглядит Алсу без косметики и фотошопа
Тест: хорошей ли бабушкой вы будете своим внукам?
Что значит «цу-е-фа» из любимой игры советских детей: ответ логичный, но неожиданный
Стакан всегда наполовину пуст: астрологи назвали самые пессимистичные знаки Зодиака
Любовь с «малышкой», вражда с детьми: как жил и умер главный развратник мексиканского кино
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше