Жанна Д’Арк
Постеры
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Постеры сериала «Жанна Д’Арк»
Вся информация о сериале
Была слишком мрачной: режиссер «Оно» впервые рассказал об удаленной сцене с Пеннивайзом из фильма 2017 года
Отличная замена турдизи и мыльным операм: дорамы ноября, которые вызовут зависимость с первой серии
Госпожа д’Эгийон и «бульон» кардинала Ришелье: что на самом деле скрывалось в песенке Миледи «Ли-лон ли-ла»
Проскурин обошелся с ней слишком жестоко: Глаголева не стерпела — и застращала всю съемочную группу «Выйти замуж за капитана»
Если бы Уэнсдей работала с Винчестерами: у Netflix есть сериал о ночной охоте на нечисть — у него всего 1 сезон, но зрители требуют все 10
Женаты, с детьми: в «Человеке-Пауке 4» Рэйми покажет повзрослевших Паркера с Эмджей – Магуайр и Данст уже на низком старте
«Я выбираю тебя»: именно этот киногерой вдохновляет 17 из 50 стран на хэллоуинский костюм – зря думаете на «Уэнсдей» или «Игру в кальмара»
«Время пролетает незаметно»: у «Далекого города» появился cерьезный конкурент – дизи только вышел, а уже получил 8.1 на IMDb
Комичные детективы и капитан в куртке с шипами: в СССР был свой киберпанк, и вышел он за годы до «Призрака в доспехах»
Финальный бой с Векной переживут не все? Чем закончится 5 сезон «Очень странных дел» – Дафферы намекали давно, но есть и другие версии
Рожкова списали в утиль? Создатели «Первого отдела» превратили оперативника в маньяка — и он почти наверняка вернется
