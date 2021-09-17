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Постер к 2-му сезону сериала Красная комната
Киноафиша Сериалы Красная комната Сезоны Сезон 2

Kırmızı Oda
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 19
Продолжительность сезона 38 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Красная комната»

Во 2-м сезоне сериала «Красная комната» Алья занимается проблемами своего прошлого. Мелиха говорит о своих угнетенных состояниях, связанных с семейной жизнью. Ахмет испытывает терзания, связанные с ошибками прошлого. Он обращается за помощью к доктору Пирайе. Мелиха волнуется из-за их отношений с Недждетом. Айше помогает Осману разобраться с его прошлым. Алья пытается справиться со своими страхами. Она вновь готова поделиться с доктором своей историей. Жизнь Салиха разделилась на «до» и «после», когда он стал победителем лотереи. Он приводит к доктору Ханым своего друга Гарипа, которого оставила любимая девушка.  

Список серий 2-го сезона сериала «Красная комната» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 43. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
17 сентября 2021
Серия 2 44. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
24 сентября 2021
Серия 3 45. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
1 октября 2021
Серия 4 46. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
8 октября 2021
Серия 5 47. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
15 октября 2021
Серия 6 48. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
22 октября 2021
Серия 7 49. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
29 октября 2021
Серия 8 50. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
5 ноября 2021
Серия 9 51. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
12 ноября 2021
Серия 10 52. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
19 ноября 2021
Серия 11 53. Bölüm
Сезон 2 Серия 11
26 ноября 2021
Серия 12 54. Bölüm
Сезон 2 Серия 12
3 декабря 2021
Серия 13 55. Bölüm
Сезон 2 Серия 13
10 декабря 2021
Серия 14 56. Bölüm
Сезон 2 Серия 14
17 декабря 2021
Серия 15 57. Bölüm
Сезон 2 Серия 15
24 декабря 2021
Серия 16 58. Bölüm
Сезон 2 Серия 16
28 января 2022
Серия 17 59. Bölüm
Сезон 2 Серия 17
4 февраля 2022
Серия 18 60. Bölüm
Сезон 2 Серия 18
11 февраля 2022
Серия 19 61. Bölüm
Сезон 2 Серия 19
18 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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