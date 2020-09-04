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Постер к 1-му сезону сериала Красная комната
Киноафиша Сериалы Красная комната Сезоны Сезон 1

Kırmızı Oda
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 42
Продолжительность сезона 84 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Красная комната»

В 1-м сезоне сериала «Красная комната» в центре событий оказываются многочисленные сотрудники и пациенты турецкой психиатрической лечебницы. К докторам обращаются за помощью самые разные люди. Все они во время своего первого посещения оказываются в так называемой «красной комнате». В этом помещении пациенты в первый раз откровенно рассказывают о своих трудностях и потаенных страхах, раскрывают тайны и пытаются вместе с врачами найти способы справиться с проблемами. Многие герои убеждаются в том, что все сложности, которые теперь появляются в их взрослой жизни, берут свое начало в детстве.  

Список серий 1-го сезона сериала «Красная комната» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
4 сентября 2020
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
11 сентября 2020
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
18 сентября 2020
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
25 сентября 2020
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
2 октября 2020
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
9 октября 2020
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
16 октября 2020
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
23 октября 2020
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
30 октября 2020
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
6 ноября 2020
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
13 ноября 2020
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
20 ноября 2020
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
27 ноября 2020
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
4 декабря 2020
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
11 декабря 2020
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
18 декабря 2020
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
25 декабря 2020
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
1 января 2021
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
8 января 2021
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
15 января 2021
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
22 января 2021
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
29 января 2021
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
5 февраля 2021
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
12 февраля 2021
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
19 февраля 2021
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
26 февраля 2021
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
5 марта 2021
Серия 28 28. Bölüm
Сезон 1 Серия 28
12 марта 2021
Серия 29 29. Bölüm
Сезон 1 Серия 29
19 марта 2021
Серия 30 30. Bölüm
Сезон 1 Серия 30
26 марта 2021
Серия 31 31. Bölüm
Сезон 1 Серия 31
2 апреля 2021
Серия 32 32. Bölüm
Сезон 1 Серия 32
9 апреля 2021
Серия 33 33. Bölüm
Сезон 1 Серия 33
16 апреля 2021
Серия 34 34. Bölüm
Сезон 1 Серия 34
23 апреля 2021
Серия 35 35. Bölüm
Сезон 1 Серия 35
30 апреля 2021
Серия 36 36. Bölüm
Сезон 1 Серия 36
7 мая 2021
Серия 37 37. Bölüm
Сезон 1 Серия 37
14 мая 2021
Серия 38 38. Bölüm
Сезон 1 Серия 38
21 мая 2021
Серия 39 39. Bölüm
Сезон 1 Серия 39
28 мая 2021
Серия 40 40. Bölüm
Сезон 1 Серия 40
4 июня 2021
Серия 41 41. Bölüm
Сезон 1 Серия 41
11 июня 2021
Серия 42 42. Bölüm
Сезон 1 Серия 42
18 июня 2021
График выхода всех сериалов
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