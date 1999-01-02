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Постер к 1-му сезону сериала Пираты
Киноафиша Сериалы Пираты Сезоны Сезон 1

Caraibi 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 января 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пираты »

В 1-м сезоне сериала «Пираты» действие разворачивается в восемнадцатом столетии в Испании. Двое братьев из богатой и влиятельной семьи Альбрицци влюбляются в одну и ту женщину. Но судьба не дает шанса воссоединиться с любимой ни одному из воздыхателей. Их избранница преждевременно умирает. Каждый из братьев считает другого виновным в ее смерти. Судьба разводит главных героев. Один становится капитаном королевского флота, а второй уходит в вольное плавание и превращается в знаменитого пирата. Спустя некоторое время они сталкиваются на необъятных морских просторах и приглашают друг друга на поединок.

Список серий 1-го сезона сериала «Пираты » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 января 1999
Сезон 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
9 января 1999
Сезон 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 января 1999
Сезон 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
23 января 1999
График выхода всех сериалов
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