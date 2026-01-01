Актеры сериала «Пираты»

Скатерти и «бабушкины» салфетки гниют на помойке: в Европе уже 10 лет накрывают стол кусками дерева – вид дороже, чем в ресторанах

Бумажки и звонки оператору отменяются с 1 августа? Как изменятся новые правила передачи показаний воды

Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит

«Какая гадость эта ваша заливная рыба» — легко. А вот первую реплику фильма вспомните? Сложный тест для киноманов

Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?

Пока в мире собирает «Одиссея», россияне штурмуют кинотеатры из-за новинки со Стояновым — уже вторые выходные подряд №1 в прокате

ИИ назвал лучший сериал про Османскую империю — «Великолепный век» хорош, но этот шедевр от Netflix на голову выше

Этот недооцененный детектив Wink «смотрел на одном дыхании, даже поесть забыл»: с рейтингом 7.6 не согласен – тянет на «девятку»

Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало

Задумывали как копию «Шерлока» — а сняли шедевр с 7,9 на IMDb: самое время наверстать все 7 сезонов