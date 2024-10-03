2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме

3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас

Замену Найтли в новых «Пиратах Карибского моря» уже нашли: имя этой блондинки знает весь мир

Идея для HBO: топ-5 персонажей «Игры престолов», которым точно нужен свой собственный спинофф

Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали

«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)

А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма

«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает

Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе

Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть