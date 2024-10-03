Меню
Найденные 2023 - 2025, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Found
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
3 октября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
22
Продолжительность сезона
15 часов 46 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.8
IMDb
Список серий сериала Найденные
Сезон 1
Сезон 2
Пропажа во время наживки
Missing While Bait
Сезон 2
Серия 1
3 октября 2024
Пропасть, когда трудно
Missing While Difficult
Сезон 2
Серия 2
10 октября 2024
Пропасть, пока одинок
Missing While Lonely
Сезон 2
Серия 3
17 октября 2024
Отсутствует, хотя и совершенен
Missing While Perfect
Сезон 2
Серия 4
24 октября 2024
Пропал без вести, хотя считался мертвым
Missing While Presumed Dead
Сезон 2
Серия 5
31 октября 2024
Пропавшая без вести Габи Мозли
Missing While Gabi Mosely
Сезон 2
Серия 6
7 ноября 2024
Пропасть, пока тебя ненавидят
Missing While Hated
Сезон 2
Серия 7
14 ноября 2024
Пропажа с привидениями
Missing While Haunted
Сезон 2
Серия 8
21 ноября 2024
Пропавший без вести во время нападения
Missing While Targeted
Сезон 2
Серия 9
16 января 2025
Пропавший без вести
Missing While Outed
Сезон 2
Серия 10
23 января 2025
Пропавший без вести и непонятый
Missing While Misunderstood
Сезон 2
Серия 11
30 января 2025
Пропал без вести, но был неправильно опознан
Missing While Misidentified
Сезон 2
Серия 12
13 февраля 2025
Пропасть во время горевания
Missing While Grieving
Сезон 2
Серия 13
20 февраля 2025
Пропажа при совпадении
Missing While Matched
Сезон 2
Серия 14
27 февраля 2025
Пропал без вести в поисках убежища
Missing While Seeking Asylum
Сезон 2
Серия 15
13 марта 2025
Пропажа при свидетелях
Missing While Witnessed
Сезон 2
Серия 16
20 марта 2025
Пропажа во время манипуляции
Missing While Manipulated
Сезон 2
Серия 17
3 апреля 2025
Пропал без вести, пока Хизер
Missing While Heather
Сезон 2
Серия 18
10 апреля 2025
Пропал без вести во время службы
Missing While a Casualty
Сезон 2
Серия 19
14 апреля 2025
Пропажа во время независимости
Missing While Independent
Сезон 2
Серия 20
1 мая 2025
Пропажа в семье
Missing While a Family
Сезон 2
Серия 21
8 мая 2025
Пропажа во время смерти
Missing While Dying
Сезон 2
Серия 22
15 мая 2025
