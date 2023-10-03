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Постер к 1-му сезону сериала Найденные
Киноафиша Сериалы Найденные Сезоны Сезон 1

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Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 1-й сезон сериала «Найденные»

В 1-м сезоне сериала «Найденные» ежегодно в Америке числятся пропавшими без вести несколько сотен тысяч граждан. Главной героиней этой истории оказывается специалист по связям с общественностью по имени Габи Мозли, которая вместе с членами своей команды по кризисному управлению следят за тем, чтобы всегда был кто-то, кто не оставляет без внимания дела о забытых пропавших людях. Работа группы направлена на активные и результативные поиски разных людей. О некоторых до сих пор переживают их родственники, но бывают и тех, кто бесследно исчез, не вызвав шумихи, или те, кого и вовсе никто не ищет.

График выхода новых серий Найденные 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2023
Пропавший без вести во время греха Missing While Sinning
Сезон 1 Серия 2
10 октября 2023
Пропал без вести, овдовев Missing While Widowed
Сезон 1 Серия 3
17 октября 2023
Пропавший без вести - лишь пешка Missing While a Pawn
Сезон 1 Серия 4
24 октября 2023
Пропал без вести, не имея документов Missing While Undocumented
Сезон 1 Серия 5
31 октября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 6
7 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 7
14 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 8
21 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 10
5 декабря 2023
TBA
Сезон 1 Серия 11
12 декабря 2023
TBA
Сезон 1 Серия 12
19 декабря 2023
TBA
Сезон 1 Серия 13
26 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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