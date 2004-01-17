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Постер к 1-му сезону телешоу «Тату» в Поднебесной
Киноафиша Сериалы «Тату» в Поднебесной Сезоны Сезон 1

«Tatu» v Podnebesnoj 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 января 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 16
Продолжительность сезона 11 часов 44 минуты
О чем 1-й сезон телешоу ««Тату» в Поднебесной»

В 1-м сезоне шоу «Тату в Поднебесной», выходившем в эфир на телеканале СТС, показана личная и творческая жизнь знаковой для российской поп-сцены группы. Катина и Волкова под руководством своего продюсера возьмутся за запись нового альбома. Любопытно, что находить свежий материал они будут среди текстов и музыки, которую прислали им обычные люди. Самые талантливые поклонники коллектива получат возможность услышать свои песни в исполнении девушек и получить собственную минуту славы. Реалити-шоу сосредоточено в здании московской гостиницы «Пекин», где не только идет работа, но и кипят настоящие страсти.

Список серий 1-го сезона телешоу ««Тату» в Поднебесной» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
17 января 2004
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
17 января 2004
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
17 января 2004
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
17 января 2004
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
17 января 2004
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
17 января 2004
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
17 января 2004
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
17 января 2004
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
17 января 2004
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
17 января 2004
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
17 января 2004
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
17 января 2004
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
17 января 2004
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
17 января 2004
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
17 января 2004
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
17 января 2004
График выхода всех сериалов
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