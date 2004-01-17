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Постер телешоу «Тату» в Поднебесной
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Киноафиша Сериалы «Тату» в Поднебесной

«Тату» в Поднебесной (2004 - 2004)

«Tatu» v Podnebesnoj 18+
Год выпуска 2004
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 11 часов 44 минуты

О чем телешоу

«Тату» – легендарный поп-дуэт, который в начале нулевых получил известность не только в России, но и во всем мире. Миллионы поклонников из разных стран всегда жаждали узнать больше о вокалистках Катиной и Волковой. Реалити-шоу от Виталия Манского «Тату в Поднебесной» создан специально для того, чтобы восполнить этот пробел. Проект приоткроет завесу тайны над отношениями внутри коллектива, а также с другими людьми из шоу-бизнеса. Например, с продюсером группы Шаповаловым. Зрителям предоставлена уникальная возможность увидеть как рабочие моменты, так и повседневность девушек.

В ролях
В ролях
Юлия Волкова
Юлия Волкова
Лена Катина
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
«Тату» в Поднебесной - Сезон 1 Сезон 1
2004, 16 эпизодов
 
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