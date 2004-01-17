«Тату» – легендарный поп-дуэт, который в начале нулевых получил известность не только в России, но и во всем мире. Миллионы поклонников из разных стран всегда жаждали узнать больше о вокалистках Катиной и Волковой. Реалити-шоу от Виталия Манского «Тату в Поднебесной» создан специально для того, чтобы восполнить этот пробел. Проект приоткроет завесу тайны над отношениями внутри коллектива, а также с другими людьми из шоу-бизнеса. Например, с продюсером группы Шаповаловым. Зрителям предоставлена уникальная возможность увидеть как рабочие моменты, так и повседневность девушек.