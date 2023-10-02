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Постер к 1-му сезону сериала Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча»
Киноафиша Сериалы Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча» Сезоны Сезон 1

Seiken Gakuin no Makentsukai
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча»»

В 1-м сезоне сериала «Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча» Темный лорд запечатал себя на тысячу секунд, чтобы подготовиться к важному сражению, но когда он пришел в себя, то был просто шокирован, обнаружив, что попал в тело 10-летнего подростка. Затем привлекательная молодая женщина по имени Лизеллия из академии «Святого Меча» спросила, каким образом он оказался запертым в этом месте. Также она объявила, что отныне старшая сестра непременно позаботится о нем. Находясь под опекой Лизеллии, Темный лорд долго не может оправиться от потрясения. Кроме того, он обнаруживает, как изменился мир за время его отсутствия.

График выхода новых серий Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча» 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2023
График выхода всех сериалов
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