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Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча»
Сезоны
Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча», список сезонов
Seiken Gakuin no Makentsukai
Год выпуска
2023
Страна
Япония
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
TV Tokyo
Список сезонов сериала «Мастер демонического клинка из академии «Святого Меча»»
Сезон 1 / Season 1
1 эпизод
2 октября 2023
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