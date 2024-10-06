Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO

Культовая дилогия 2000-х возвращается на экраны спустя 20 лет: теперь все зависит от Николаса Кейджа

Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы

Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга

Идея для HBO: топ-5 персонажей «Игры престолов», которым точно нужен свой собственный спинофф

Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем

Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали

«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает

Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе

Стивен Кинг терпеть не может эту адаптацию своего рассказа — у фильма позорные 0% на Rotten Tomatoes