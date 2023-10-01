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Постер к 1-му сезону сериала MF Призрак
Киноафиша Сериалы MF Призрак Сезоны Сезон 1

MF Ghost
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «MF Призрак»

В 1-м сезоне сериала «MF Призрак» события разворачиваются в недалеком будущем, когда произошла техническая революция. Теперь по автомагистралям ездят в основном транспортные средства с системой автопилота. На фоне этих преобразований люди внезапно стали проявлять повышенный интерес к японским спортивным автомобильным гонкам MFG, где настоящие гонщики сражаются друг с другом на бензиновых машинах. Соревнования показывают в прямом эфире. В этих гонках планирует поучаствовать талантливый молодой гонщик с японскими и английскими корнями Каната Ливингтон. Помимо стремления завоевать приз, у него есть еще одна миссия – найти отца.

График выхода новых серий MF Призрак 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2023
График выхода всех сериалов
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