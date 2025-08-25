Меню
Провожающая в последний путь Фрирен
Статьи
Статьи о сериале «Провожающая в последний путь Фрирен»
Статьи о сериале «Провожающая в последний путь Фрирен»
Вся информация о сериале
Фанаты манги спорят годами: лучшая аниме-драма 2024 года получит необычное продолжение — и ответит на главный вопрос тайтла
Готовимся не к эпику, а к развитию арок побочных персонажей.
Написать
25 августа 2025 15:13
«Поднятие» взяло «Оскар», но лучшим признали не его: на фоне философской «Фрирен» Джин Ву — натуральный мясник
В сериала 2023 года тоже два сезона, а оценка на КП равняется 8,7.
7 комментариев
1 июня 2025 10:23
«Сможет убить»: у Фрирен есть лишь одна фатальная уязвимость — и из-за нее Ферн прикончит волшебницу в два счета
Но для начала ученице надо прокачаться.
3 комментария
11 мая 2025 07:29
Сколько лет живет героиня аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»? Точного ответа нет, но фанаты склоняются к одному числу
На него указывают сразу несколько факторов.
3 комментария
29 апреля 2025 08:56
У самого популярного в России аниме есть известный тайтл-«двойник»: и он круче «оригинала» как минимум в одном
Оба проекта точно заслуживают внимания.
12 комментариев
27 апреля 2025 18:36
В простоте — не только красота: почему Фрирен в аниме практически непобедима — не все поняли с первого раза
Благо, тайтл можно пересматривать до бесконечности.
Написать
11 марта 2025 07:29
Совсем не уникальный и с простым сюжетом: почему про аниме «Фрирен» говорят на каждом углу — объясняем на пальцах
Продолжение тайтла стартует в следующем январе.
2 комментария
9 марта 2025 13:17
«Поднятие уровня» в пролёте: названы 5 современных аниме, которые почти наверняка станут классикой
«Атаки титанов» в рейтинге тоже нет, но по иной причине.
30 комментариев
6 марта 2025 16:40
