Фанаты манги спорят годами: лучшая аниме-драма 2024 года получит необычное продолжение — и ответит на главный вопрос тайтла

Готовимся не к эпику, а к развитию арок побочных персонажей.

Аниме-фанаты получили подарок, о котором мечтали с 2023 года: у «Провожающей в последний путь Фрирен» появится приквел. И новость эта прозвучала не где-нибудь, а на Anime NYC 2025 — громко, торжественно и с настоящим восторгом.

Что за приквел?

История получила название Frieren: Beyond Journey’s End Prelude и впервые вышла в Японии весной 2024 года. Теперь же издательство Yen Press официально привезет ее в Северную Америку.

Книга состоит из пяти оригинальных рассказов, созданных под присмотром автора манги Канэхито Ямада. Эти истории разворачиваются до событий основного сюжета и показывают ту самую жизнь героев, которую зрители могли только догадываться — с намеками, воспоминаниями и едва заметными отсылками.

Кого мы увидим

В центре — не только сама эльфийка Фрирен, но и ее спутники: Ферн, Штарк, Лавине и Каннэ. Отдельное внимание уделяется Ауре по прозвищу Гильотина — демонице, чья судьба в оригинальном аниме до сих пор вызывает споры среди фанатов.

Приквел обещает не столько сенсации, сколько дополнительную глубину: он раскрывает характеры, которые в сериале остались в тени, и дополняет эмоциональные связи между героями.

Когда ждать

Конкретной даты выхода пока нет, но сама новость прозвучала аккурат перед еще одним событием: в январе 2026 года стартует второй сезон «Фрирен» на Crunchyroll.

Причем сменится постановщик — Томоя Китагава займет кресло режиссера вместо Кэйитиро Сайто, который теперь выступит в роли супервайзера. Первый сезон, напомним, насчитывал 28 эпизодов и стал одним из самых тепло принятых аниме последних лет, получив награду «Лучшая драма» на Crunchyroll Anime Awards.

