Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи IMDb выбрал 10 лучших аниме за неделю: не знаете, что смотреть – смело включайте любой тайтл из подборки

IMDb выбрал 10 лучших аниме за неделю: не знаете, что смотреть – смело включайте любой тайтл из подборки

5 февраля 2026 07:29
IMDb выбрал 10 лучших аниме за неделю: не знаете, что смотреть – смело включайте любой тайтл из подборки

Оценка 8.1 – самая низкая в этом топе.

Зима 2026 года продолжает радовать поклонников аниме целой россыпью ярких премьер и кульминационных серий. В то время как одни тайтлы только набирают обороты, другие подходят к своим долгожданным финалам, держа зрителей в напряжении.

Именно в такие моменты особенно интересно следить за реакцией аудитории. Сервис IMDb, как всегда, служит наглядным барометром зрительских симпатий. На этой неделе в топе рейтингов наблюдается захватывающая конкуренция между новыми сезонами признанных хитов и дерзкими новинками, которые сумели покорить сердца с первых эпизодов.

Давайте взглянем на десятку самых высокооцененных эпизодов этой недели, чтобы понять, какие сюжеты и герои сейчас заставляют фанатов по всему миру восхищенно замирать у экранов и ставить самые высокие оценки.

Фото: Кадры из сериалов «Провожающая в последний путь Фрирен», «Раб спецотряда демонического города»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте График выхода «Магической битвы» изменился: аниме поставили на паузу на самом интересном месте Читать дальше 19 февраля 2026
Пока ждете премьеру «Прыгунов»: взгляните на 5 лучших экранизаций идеи «переселения душ» – от «Аватара» до семейных мультиков Пока ждете премьеру «Прыгунов»: взгляните на 5 лучших экранизаций идеи «переселения душ» – от «Аватара» до семейных мультиков Читать дальше 22 февраля 2026
Этот культовый советский Sci-Fi вдохновил одну из лучших компьютерных игр последних лет (и «Твин Пикс» – тоже) Этот культовый советский Sci-Fi вдохновил одну из лучших компьютерных игр последних лет (и «Твин Пикс» – тоже) Читать дальше 22 февраля 2026
Маньяк без памяти, холодный пот от лица старухи и кошмар после встречи с кумиром: 3 новых триллера для вечера с мурашками по спине Маньяк без памяти, холодный пот от лица старухи и кошмар после встречи с кумиром: 3 новых триллера для вечера с мурашками по спине Читать дальше 22 февраля 2026
На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым Читать дальше 21 февраля 2026
Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами Читать дальше 21 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов Россияне выбрали самый любимый фильм СССР о патриотизме: среди 10 претендентов набрал 48% голосов Читать дальше 20 февраля 2026
«В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить «В “Соло прокачке” нет слабых мест»: «Поднятие уровня» только что уделало «Ван-Пис» с «Атакой титанов» – такой рекорд уже не побить Читать дальше 19 февраля 2026
Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз Японцы обожают этот суп не просто так: рамен, ради которого Наруто свернул бы горы — нужно попробовать хотя бы раз Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше