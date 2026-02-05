IMDb выбрал 10 лучших аниме за неделю: не знаете, что смотреть – смело включайте любой тайтл из подборки

Зима 2026 года продолжает радовать поклонников аниме целой россыпью ярких премьер и кульминационных серий. В то время как одни тайтлы только набирают обороты, другие подходят к своим долгожданным финалам, держа зрителей в напряжении.

Именно в такие моменты особенно интересно следить за реакцией аудитории. Сервис IMDb, как всегда, служит наглядным барометром зрительских симпатий. На этой неделе в топе рейтингов наблюдается захватывающая конкуренция между новыми сезонами признанных хитов и дерзкими новинками, которые сумели покорить сердца с первых эпизодов.

Давайте взглянем на десятку самых высокооцененных эпизодов этой недели, чтобы понять, какие сюжеты и герои сейчас заставляют фанатов по всему миру восхищенно замирать у экранов и ставить самые высокие оценки.