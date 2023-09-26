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Постер к 1-му сезону сериала Кто убил Джилл Дандо?
Киноафиша Сериалы Кто убил Джилл Дандо? Сезоны Сезон 1

Who Killed Jill Dando?
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кто убил Джилл Дандо?»

В 1-м сезоне сериала «Кто убил Джилл Дандо?» авторы проекта попытаются разобраться в загадочном убийстве, которое произошло в конце 90-х в Лондоне. Его жертвой стала знаменитая британская журналистка и телеведущая. Она была иконой английского телевидения тех лет. Общественность шокировало известие о том, что любимицу миллионов убили неподалеку от ее дома в Фулеме, на юго-западе британской столицы. В качестве потенциальных подозреваемых были названы свыше двух тысяч человек. Полиция привлекла все силы для поимки преступника, однако тот, кто ответственен за гибель Джилл Дандо, так и не был найден.

Список серий 1-го сезона сериала «Кто убил Джилл Дандо?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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