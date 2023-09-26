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Постер сериала Кто убил Джилл Дандо?
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Киноафиша Сериалы Кто убил Джилл Дандо?

Кто убил Джилл Дандо? (2023 - 2023)

Who Killed Jill Dando? 18+
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 2 часа 12 минут

О чем сериал

В многосерийном документальном проекте предлагается вспомнить шокирующее убийство всеми любимой телеведущей Джилл Дандо, которое произошло в 1999 году. Эта трагедия продолжает озадачивать экспертов и вызывать недоумение у мировой общественности. Телезвезда была застрелена возле своего дома в Фулеме, в юго-западной части Лондона, что повлекло за собой крупнейшее расследование, проведенное столичной полицией, а также самое масштабное уголовное расследование в стране со времен охоты на Йоркширского потрошителя.

Кто убил Джилл Дандо? - трейлер
Кто убил Джилл Дандо?  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.3 IMDb
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Сезоны
Кто убил Джилл Дандо? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 3 эпизода
 
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