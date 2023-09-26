В многосерийном документальном проекте предлагается вспомнить шокирующее убийство всеми любимой телеведущей Джилл Дандо, которое произошло в 1999 году. Эта трагедия продолжает озадачивать экспертов и вызывать недоумение у мировой общественности. Телезвезда была застрелена возле своего дома в Фулеме, в юго-западной части Лондона, что повлекло за собой крупнейшее расследование, проведенное столичной полицией, а также самое масштабное уголовное расследование в стране со времен охоты на Йоркширского потрошителя.