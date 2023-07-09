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Постер к 1-му сезону сериала Зомби-апокалипсис и 100 предсмертных дел
Киноафиша Сериалы Зомби-апокалипсис и 100 предсмертных дел Сезоны Сезон 1

Zom 100: Bucket List of the Dead 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Зомби-апокалипсис и 100 предсмертных дел»

В 1-м сезоне сериала «Она много лет не была главной героиней» с молодой женщиной по имени Чжан Исяо происходит нечто невероятное. Однажды она переносится в прошлое, в династию Тан во время правления императора Сюань-цзуна. Это история о необыкновенном путешествии Чжан Исяо, которое она совершает в незнакомых ей реалиях. Девушка вынуждена бороться с предлагаемыми обстоятельствами, скрывать свое происхождение и правду о собственной жизни. Все, чего хочет главная героиня, это отыскать способ попасть в настоящее. Но у судьбы свои планы на этот счет. Сможет ли Чжан Исяо преодолеть все испытания, которые выпали на ее долю?

Список серий сериала Зомби-апокалипсис и 100 предсмертных дел График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 июля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 июля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 июля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
30 июля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
13 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 сентября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
17 сентября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
24 сентября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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