В 1-м сезоне сериала «Она много лет не была главной героиней» с молодой женщиной по имени Чжан Исяо происходит нечто невероятное. Однажды она переносится в прошлое, в династию Тан во время правления императора Сюань-цзуна. Это история о необыкновенном путешествии Чжан Исяо, которое она совершает в незнакомых ей реалиях. Девушка вынуждена бороться с предлагаемыми обстоятельствами, скрывать свое происхождение и правду о собственной жизни. Все, чего хочет главная героиня, это отыскать способ попасть в настоящее. Но у судьбы свои планы на этот счет. Сможет ли Чжан Исяо преодолеть все испытания, которые выпали на ее долю?