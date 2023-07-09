Menu
Zom 100: Bucket List of the Dead 2023, season 1

Zom 100: Bucket List of the Dead season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Zom 100: Bucket List of the Dead Seasons Season 1

Zom 100: Bucket List of the Dead 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Zom 100: Bucket List of the Dead" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Она много лет не была главной героиней» с молодой женщиной по имени Чжан Исяо происходит нечто невероятное. Однажды она переносится в прошлое, в династию Тан во время правления императора Сюань-цзуна. Это история о необыкновенном путешествии Чжан Исяо, которое она совершает в незнакомых ей реалиях. Девушка вынуждена бороться с предлагаемыми обстоятельствами, скрывать свое происхождение и правду о собственной жизни. Все, чего хочет главная героиня, это отыскать способ попасть в настоящее. Но у судьбы свои планы на этот счет. Сможет ли Чжан Исяо преодолеть все испытания, которые выпали на ее долю?

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.3 IMDb
Write review
Zom 100: Bucket List of the Dead List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 July 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 July 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 July 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 July 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
13 August 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 August 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
3 September 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
17 September 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
24 September 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
25 December 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
25 December 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
25 December 2023
