«Призрачные приключения» — телепрограмма о паранормальных исследованиях, которая транслируется на канале «Дискавери» с 2008 года. Ведущие этой передачи — Зак Баганс, Ник Грофф и Аарон Гудвин, которые стремятся доказать факт существования нечистой силы. Они используют различное оборудование для обнаружения и документирования признаков сверхъестественных деятельностей, включая электромагнитные поля, тепловые камеры, аудио- и видеозаписи. Каждая серия программы представляет собой видеодневник событий, происходящих в различных местах, которые славятся своими сверхъестественными явлениями. Баганс, Грофф и Гудвин посещают известные дома, замки, отели, психиатрические больницы и другие территории, где, согласно городским легендам, жительствуют призраки и духи.