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Постер телешоу Призрачные приключения
Постер телешоу Призрачные приключения
Постер телешоу Призрачные приключения
Постер телешоу Призрачные приключения
Постер телешоу Призрачные приключения
Постер телешоу Призрачные приключения
Постер телешоу Призрачные приключения
Постер телешоу Призрачные приключения
Постер телешоу Призрачные приключения
Постер телешоу Призрачные приключения
Постер телешоу Призрачные приключения
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
11 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Призрачные приключения

Призрачные приключения (2008 - …)

Ghost Adventures 18+
Год выпуска 2008
Страна США
Всего сезонов 25 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Discovery Channel
Продолжительность телешоу 204 часа 0 минут
О чем телешоу

«Призрачные приключения» — телепрограмма о паранормальных исследованиях, которая транслируется на канале «Дискавери» с 2008 года. Ведущие этой передачи — Зак Баганс, Ник Грофф и Аарон Гудвин, которые стремятся доказать факт существования нечистой силы. Они используют различное оборудование для обнаружения и документирования признаков сверхъестественных деятельностей, включая электромагнитные поля, тепловые камеры, аудио- и видеозаписи. Каждая серия программы представляет собой видеодневник событий, происходящих в различных местах, которые славятся своими сверхъестественными явлениями. Баганс, Грофф и Гудвин посещают известные дома, замки, отели, психиатрические больницы и другие территории, где, согласно городским легендам, жительствуют призраки и духи.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг шоу
0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
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Дата выхода новых серий 25-го сезона телешоу «Призрачные приключения»
Sutro Ghost Town
Сезон 25 Серия 12
4 октября 2023
Ghost Island
Сезон 25 Серия 13
11 октября 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Призрачные приключения - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 8 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2009, 8 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2009, 9 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 26 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2011, 10 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2012, 9 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2012, 18 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2013, 11 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2014, 13 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2014, 11 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2015, 12 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2016, 13 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2016, 11 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2017, 11 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2017, 11 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2018, 9 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2018, 6 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2019, 6 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2019, 7 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2019, 3 эпизода
Призрачные приключения - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2020, 12 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
2020, 11 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
2021, 14 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
2022, 10 эпизодов
Призрачные приключения - Сезон 25 / Season 25 Сезон 25 / Season 25
2023, 13 эпизодов
Кадры из телешоу
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