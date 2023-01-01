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Киноафиша Сериалы Операция «Карпаты» Сезоны Сезон 1

Operaciya «Karpaty»
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Операция «Карпаты»»

В 1-м сезоне сериала «Операция «Карпаты» главными действующими лицами этой истории становятся непримиримые враги: сотрудник оперативной службы Вороновский и грабитель-рецидивист Чума. Когда погибает опытный майор Леснов, работавший под прикрытием, главным героям приходится объединить усилия, чтобы вместе попасть в бандеровское преступное подполье. Их задача – не допустить терактов против членов правительства Советского Союза, гарнизона внутренних войск и невинных граждан. Так начинается подготовка операции прорыва через Карпаты. Главных героев ждет немало испытаний на пути.

Список серий сериала Операция «Карпаты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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