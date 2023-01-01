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Операция «Карпаты», список сезонов

Operaciya «Karpaty»
Год выпуска 2023
Страна Россия
Эпизод длится 48 минут
Телеканал РЕН-ТВ
Список сезонов сериала «Операция «Карпаты»»
Сезон 1
8 эпизодов TBA
 
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