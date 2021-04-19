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Постер к 1-му сезону сериала Бумажный дом
Киноафиша Сериалы Бумажный дом Сезоны Сезон 1

Бумажный дом, 1 сезон

Kağıt Ev 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Бумажный дом»

В 1-м сезоне сериала «Бумажный дом» брак профессора Джихана Фыртына и Айлин окружающим кажется на редкость удачным, а их дом – полной чашей. Взрослый сын Мерт и две дочери – 7-летняя Мелиса и 16-летняя Джемра – всегда радуют родителей. Оба супруга уже построили успешную карьеру в юридической сфере и теперь могут полностью посвятить себя семье. Они живут в красивом доме и стараются заботиться друг о друге. Но лишь одно происшествие превращает в руины все, что эта семья так долго строила. Супругам теперь предстоит защищать себя и позаботиться о безопасности своих детей, над которыми тоже нависла угроза.

Список серий 1-го сезона сериала «Бумажный дом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
19 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
3 мая 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
10 мая 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
17 мая 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 мая 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
31 мая 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
7 июня 2021
График выхода всех сериалов
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