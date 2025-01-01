Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Бумажный дом
Постеры
Постеры сериала «Бумажный дом»
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Постеры сериала «Бумажный дом»
Вся информация о сериале
5 номинаций, 95% от критиков, 8,3 балла от зрителей: этот норвежский фильм влюбил в себя Европу — сюжет человечный и добрый
Звезда «Властелина колец» считает удачным только один фильм из всей трилогии: франшиза сделала его знаменитым, а он раскритиковал Питера Джексона
Правильная хронология «Хищника» только такая: начать придется с мультика, а не с классики со Шварценеггером
Под 10 000 000 зрителей всего-то за 2 дня: свежий сериал с Билли Бобом Торнтоном «разорвал» стриминги и установил уникальный рекорд
«Разве можно так напиваться?»: по-настоящему сложный тест – угадайте хотя бы 3/5 советских фильмов по цитате о застолье
С двух ног на те же грабли: «Добро пожаловать в Дерри» повторило роковую ошибку скандального «Оно» по Кингу
Лучший ужастик года 2025 закончился так, что все «кричит» о продолжении: но у режиссера для зрителей печальные новости
«Задача – вызвать отвращение»: мебель со свалки, стены в помете – дом маньяка из «Как приручить лису» существовал в реальности (фото)
«Две серии – и я одержима»: лучшую дораму 2025 года в России и не заметили – вышла на Netflix и очаровала даже хейтеров
У Netflix появилась своя замена «Дюне» Вильнева: тоже будет трилогия, а первую часть посмотрели 11 млн зрителей за 4 дня
Про эти 5 уникальных ужастиков в России слышали единицы: у всех высокий рейтинг (а №1 – хоррор про самураев и женщин-кошек)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667