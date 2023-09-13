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Постер к 1-му сезону сериала Полиция реки Хан
Киноафиша Сериалы Полиция реки Хан Сезоны Сезон 1

Полиция реки Хан, 1 сезон

Han River Police
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Полиция реки Хан»

В 1-м сезоне сериала «Полиция реки Хан» несколько отважных полицейских патрулируют реку Хан и расследуют криминальные происшествия, которые нередко происходят на этой местности. Часто случаи, которые предстоит распутать главным героям, связаны с утопленниками, чьи тела выбрасывают на берег реки. На первый взгляд может показаться, что представители правоохранительных органов неспешно прогуливаются по берегу водоема, невзначай оглядывая окрестности. Но на самом деле они стоят на страже порядка и спокойствия мирного населения. Ничего не укроется от бдительного ока полицейских.

График выхода новых серий Полиция реки Хан 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 сентября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 сентября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
4 октября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 октября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
11 октября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 октября 2023
График выхода всех сериалов
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