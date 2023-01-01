Выбор неожиданный: Михалков назвал любимый фильм, и он снят не в России

О звездном прошлом пришлось забыть: что стряслось с Сан Санычем из «Школы ремонта»

Михалкову и Кончаловскому точно стыдно: этот проект признали худшим в России

Простая девушка из народа: Петров шокировал людей свадебными фото

Люди даже вскочили с мест: вот на что пошел Костомаров на шоу Авербуха

Самый красивый фигурист вышел с маленькой дочкой на лед: милее обнимашек вы еще не видели

Убогая избушка, козы и бардак: как живет главная отшельница России Агафья Лыкова

Копия Василия: Надюха из фильма «Любовь и голуби» всю жизнь любила этого красавца

Маленькая девочка со взрослыми привычками: ахнете, как выглядит дочь Малахова

Верные на все сто: имена женщин, которые не изменяют мужу даже под пыткой

Седина и морщины: время не пощадило сексуальную злодейку из фильма со Шварценеггером