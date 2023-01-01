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Полиция реки Хан
Сезоны
Полиция реки Хан, список сезонов
Han River Police
Год выпуска
2023
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
60 минут
Стрим-сервис
Disney+
Список сезонов сериала «Полиция реки Хан»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
13 сентября 2023 - 11 октября 2023
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