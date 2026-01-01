Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Полиция реки Хан Места съёмок

Места и даты съемок сериала Полиция реки Хан

Основные места съемок сериала Полиция реки Хан

  • Сеул, Южная Корея

Даты съемок сериала Полиция реки Хан

  • 15 августа 2022 - 5 января 2023
Только читавшие книги «Игра престолов» знают, что у Джона Сноу есть старший брат: именно он — наследник Железного трона
Уже известно, что покажут в восьми сериях 6 сезона «Первого отдела»: Брагин и Шибанов столкнутся с реальными делами
Фанаты насчитали уже чуть ли не девять армий: какие 5 подразделений имел в виду Толкин в «Битве Пяти Воинств»
Ветер мачту рвал, на сцену вышел Крокодайл: разбираем финал «Ван Пис 2», кто такой Мистер 0?
Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом
Возрастной рейтинг 6+: что в фильме «Домовенок Кузя 2» увидят дети – и почему родителям тоже будет интересно
«Ты на Кавказ не езди – тебя убьют»: Этуш до последнего боялся сниматься в «Кавказской пленнице» – было 3 веских причины
Есть еще ягоды в ягодицах: 5 фильмов о пенсионерах, которые уходят в отрыв – без «Неудержимых», зато с Джеки Чаном
«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?
Вот идеальный сериал для тех, кто повернут на космосе и тащится от «Марсианина»: 27 марта вернется с новым сезоном
«Максимов на пенсии с ружьем, а где собака?»: Панфилова в полнометражном «Псе» заменили звездой «Слова пацана»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше