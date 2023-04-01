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Постер к 2-му сезону сериала Запретная зона
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Киноафиша Сериалы Запретная зона Сезоны Сезон 2

Запретная зона, 2 сезон

Kalkanski krugovi 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
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О чем 2-й сезон сериала «Запретная зона»

Во 2-м сезоне сериала «Запретная зона» Миона вернулась домой, но не рассказала отцу о том, по какой причине отсутствовала на самом деле. Велибор хочет договориться с Максимовичем. В Дол прибывают неожиданные гости. Жизнь в Доле постепенно наладилась. Велибор привел на празднество гостя, которого никто не ожидал увидеть. Деяну становится известно, что скрывает Светлана. После предыдущих событий Миона и Деян Матич делают все возможное, чтобы вернуться к нормальной жизни, но оказывается, что это не так уж просто. Миона возвращается в Белград, но тайны запретной зоны следуют за ней даже туда.

Список серий 2-го сезона сериала «Запретная зона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
1 апреля 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
2 апреля 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
8 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
9 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
15 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
16 апреля 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
22 апреля 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
23 апреля 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
29 апреля 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
30 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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