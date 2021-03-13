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Киноафиша Сериалы Запретная зона Сезоны Сезон 1

Запретная зона, 1 сезон

Kalkanski krugovi 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Запретная зона»

В 1-м сезоне сериала «Запретная зона» дочь Деяна употребляла запрещенные вещества. После того как ее задержали, Деян решил уехать из Белграда. Он намерен изолировать дочь от компании, которая плохо на нее влияет. Они оказываются в деревне, где живут родственники Деяна. Дядя помогает им с адаптацией в новых реалиях и рассказывает об инциденте, который разделил эту деревню пополам. Дядя Деяна оказывает сопротивление состоятельному бизнесмену, который намеревается вырубить лес, чтобы создать современный масштабный комплекс в запретной зоне. Деревенские жители сторонятся этого места, поскольку о нем ходит дурная слава.

Список серий 1-го сезона сериала «Запретная зона» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 марта 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 марта 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
27 марта 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 марта 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
3 апреля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
4 апреля 2021
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
10 апреля 2021
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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