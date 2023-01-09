Menu
Ömer 2023, season 1

Ömer
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 21
Runtime 52 hours 30 minutes
"Ömer" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Омер» тяжело складывается судьба молодого муэдзина, отец которого Решат служил наставником в мечети. Мужчина, как и большинство отцов, хотел, чтобы его сын был счастлив и рос в согласии с религиозными канонами. Однако жизнь распорядилась иначе. Омер познакомился с женщиной, которая находится в разводе и одна воспитывает ребенка. Она гораздо старше парня. Ее ребенок является учеником Омера. Гамзе и Омер прониклись симпатией друг к другу. Он пришел к своему отцу и заявил, что хочет жениться на этой женщине. Отец упрекнул своего сына в слабости. Он убежден, что его сын совершит роковую ошибку, если решится на этот брак.

Ömer List of episodes
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
9 January 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
16 January 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
23 January 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
30 January 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
23 February 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
27 February 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
6 March 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
13 March 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
20 March 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
27 March 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
3 April 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
10 April 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
17 April 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
24 April 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
1 May 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
8 May 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
15 May 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
22 May 2023
Episode 19
Season 1 Episode 19
29 May 2023
Episode 20
Season 1 Episode 20
5 June 2023
Episode 21
Season 1 Episode 21
12 June 2023
TV series release schedule
