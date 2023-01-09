В 1-м сезоне сериала «Омер» тяжело складывается судьба молодого муэдзина, отец которого Решат служил наставником в мечети. Мужчина, как и большинство отцов, хотел, чтобы его сын был счастлив и рос в согласии с религиозными канонами. Однако жизнь распорядилась иначе. Омер познакомился с женщиной, которая находится в разводе и одна воспитывает ребенка. Она гораздо старше парня. Ее ребенок является учеником Омера. Гамзе и Омер прониклись симпатией друг к другу. Он пришел к своему отцу и заявил, что хочет жениться на этой женщине. Отец упрекнул своего сына в слабости. Он убежден, что его сын совершит роковую ошибку, если решится на этот брак.