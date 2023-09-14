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Постер к 1-му сезону сериала Вдовы по четвергам
Киноафиша Сериалы Вдовы по четвергам Сезоны Сезон 1

Вдовы по четвергам, 1 сезон

Las viudas de los jueves
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вдовы по четвергам»

В 1-м сезоне сериала «Вдовы по четвергам» главной героиней этой истории становится Тереза – состоятельная молодая женщина, которая удачно вышла замуж. Ее супругом является влиятельный и могущественный бизнес-магнат Хуан Пабло, который владеет целой империей. Они обосновались в элитном и хорошо охраняемом поселке. Жизнь главной героини меняется после чудовищного происшествия. Однажды шокированная Тереза обнаруживает в доме тела своего супруга и двоих его приятелей. Хотя смертельные случаи изначально кажутся всем несчастным случаем, кое-что привлекает внимание Терезы и вызывает у нее подозрение.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 14 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
14 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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