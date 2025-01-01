Постеры сериала «Вдовы по четвергам»

«Совы — не те, кем кажутся»: что скрывают птицы из «Твин Пикс» и при чем тут кольцо

Кем на самом деле была Цири в «Ведьмаке»: Сапковский называл ее просто — словом из трех букв

Это точно сказал Будько? А может Круглый из «Брата»? Найдите в тесте только цитаты из «Сватов» — попробуйте набрать хотя бы 2 из 6

Клаудия Кардинале снялась в сотнях фильмов — но именно эти 10 стали классикой: вспоминаем лучшие с рейтингом выше 7 баллов

От Поповича до Муромца: ответьте на 5 вопросов и мы скажем, кто из «Трех богатырей» вам идеально подходит (тест)

«Очень прибыльное г…»: фильмы Андреасяна подняли на смех на Первом канале — под раздачу попал и «Последний богатырь»

Лучший фильм в карьере Мадянова на Западе сравнили с легендарной «Яростью»: военная драма с Питтом оказалась хуже по всем статьям

Актеры пьянствовали в погребах, в селе не было света: «Свадьбу в Малиновке» на самом деле снимали в другой деревне

Безруков 6 раз ходил на пробы, но роль досталась Устюгову: так актер избежал позора — фильм с рейтингом 4,6 с треском провалился

Только взрослые заметят 5 «пасхалок» в мультфильмах СССР: «Мойдодыр» из маминой спальни — еще не самое интересное