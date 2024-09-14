Меню
Дикий 2 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Отзывы
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Yabani
16+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
14 сентября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
16
Продолжительность сезона
40 часов 0 минут
Рейтинг сериала
9.3
Оцените
15
голосов
6.9
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Дикий»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 37
37. Bölüm
Сезон 2
Серия 1
14 сентября 2024
Серия 38
38. Bölüm
Сезон 2
Серия 2
21 сентября 2024
Серия 39
39. Bölüm
Сезон 2
Серия 3
28 сентября 2024
Серия 40
40. Bölüm
Сезон 2
Серия 4
5 октября 2024
Серия 41
41. Bölüm
Сезон 2
Серия 5
12 октября 2024
Серия 42
42. Bölüm
Сезон 2
Серия 6
19 октября 2024
Серия 43
43. Bölüm
Сезон 2
Серия 7
26 октября 2024
Серия 44
44. Bölüm
Сезон 2
Серия 8
2 ноября 2024
Серия 45
45. Bölüm
Сезон 2
Серия 9
9 ноября 2024
Серия 46
46. Bölüm
Сезон 2
Серия 10
16 ноября 2024
Серия 47
47. Bölüm
Сезон 2
Серия 11
23 ноября 2024
Серия 48
48. Bölüm
Сезон 2
Серия 12
30 ноября 2024
Серия 49
49. Bölüm
Сезон 2
Серия 13
7 декабря 2024
Серия 50
50. Bölüm
Сезон 2
Серия 14
28 декабря 2024
Серия 51
51. Bölüm
Сезон 2
Серия 15
11 января 2025
52. Bölüm
Сезон 2
Серия 16
11 января 2025
