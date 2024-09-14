Меню
Дикий 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Дикий
Киноафиша Сериалы Дикий Сезоны Сезон 2

Yabani 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 14 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 40 часов 0 минут

Рейтинг сериала

9.3
Оцените 15 голосов
6.9 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Дикий» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 37 37. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
14 сентября 2024
Серия 38 38. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
21 сентября 2024
Серия 39 39. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
28 сентября 2024
Серия 40 40. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
5 октября 2024
Серия 41 41. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
12 октября 2024
Серия 42 42. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
19 октября 2024
Серия 43 43. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
26 октября 2024
Серия 44 44. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
2 ноября 2024
Серия 45 45. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
9 ноября 2024
Серия 46 46. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
16 ноября 2024
Серия 47 47. Bölüm
Сезон 2 Серия 11
23 ноября 2024
Серия 48 48. Bölüm
Сезон 2 Серия 12
30 ноября 2024
Серия 49 49. Bölüm
Сезон 2 Серия 13
7 декабря 2024
Серия 50 50. Bölüm
Сезон 2 Серия 14
28 декабря 2024
Серия 51 51. Bölüm
Сезон 2 Серия 15
11 января 2025
52. Bölüm
Сезон 2 Серия 16
11 января 2025
График выхода всех сериалов
